Moisés leva cartão na comemoração e reclama: “Uma vergonha”

O meia Moisés não se conformou com o cartão amarelo recebido na comemoração do seu gol, o primeiro da vitória do Palmeiras por 3 a 2 sobre o Atlético-MG. Depois de pegar a câmera e o apoio do fotógrafo oficial do clube, Cesar Grecco, ele bateu com o equipamento no chão, simulando um cajado. Algo que, na leitura do árbitro Péricles Bassols, foi digno de advertência.

“Vergonha. Não vou me omitir na resposta. É uma comemoração que tenho com a torcida pelo apelido. Estão tentando inibir a gente até de comemorar gol, um momento tão marcante no futebol. Uma vergonha”, reclamou o armador alviverde, que lembrou um episódio ocorrido na última rodada, no clássico contra o Santos.

Naquela ocasião, o meia Lucas Lima ficou efusivo com o tento que abriu o placar frente ao ex-clube, Lucas mostrou o número e o nome na sua camisa para os torcedores do rival. Depois, levou o amarelo por ter, na visão do juiz, provocado os torcedores, sendo que existia apenas santistas no Pacaembu.

“No jogo passado, já puniram o Lucas (Lima). Era jogo de torcida única, tem que comemorar em algum lugar. Já não pode tirar a camisa, subir no alambrado. Se eu não puder comemorar também… Meus pais estão atrás do gol, fui comemorar com eles. Não sei se é com todos os times ou só com o Palmeiras”, concluiu Moisés.

Após findar uma incomoda série de nove derrotas e quatro empates contra o adversário, o Palmeiras chegou aos 23 pontos e subiu para o quarto lugar, mas ainda pode ser ultrapassado até o final da rodada. Assim como o Atlético-MG, que tem a mesma pontuação e figura no terceiro posto.