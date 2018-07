Bruno Henrique decide, Palmeiras enfim bate Atlético-MG e sobe

Após uma série de três empates consecutivos, o Palmeiras reencontrou a vitória no Campeonato Brasileiro durante a tarde deste domingo. No Allianz Parque, com dois gols de Bruno Henrique, o time alviverde finalmente ganhou do Atlético-MG por 3 a 2, algo que não ocorria desde julho de 2011.

Após findar uma incomoda série de nove derrotas e quatro empates contra o adversário, o Palmeiras chega aos 23 pontos e sobe para o quarto lugar, mas ainda pode ser ultrapassado até o final da rodada. Assim como o Atlético-MG, que tem a mesma pontuação e figura no terceiro posto.

Pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Fluminense, no Estádio do Maracanã. No mesmo dia, às 21 horas, o Atlético-MG busca a reabilitação no torneio nacional diante do ameaçado Paraná, no Independência.

O Jogo – O time da casa saiu na frente logo aos 2 minutos. Em um lance digno de causar vergonha alheia, o zagueiro Juninho, emprestado pelo Palmeiras, pensou em afastar de direita, mas antes tocou na bola de esquerda. Livre diante de Victor, Moisés finalizou com categoria e comemorou à la profeta.

Pouco depois, após Victor espalmar escanteio cobrado por Gustavo Scarpa pela direita, Moisés bateu de primeira e acertou o travessão. Em mais uma grande chance palmeirense, Juninho não conseguiu dominar passe de Fábio Santos na esquerda e a bola sobrou para Dudu, que falhou ao tentar encobrir o goleiro adversário.

Escalado como titular, Weverton foi seguro quando exigido durante o primeiro tempo. Na única chegada consistente do Atlético-MG na metade inicial, o centroavante Ricardo Oliveira recebeu de Chará, passou por Edu Dracena e parou em uma saída arrojada do goleiro adversário.

O Atlético-MG voltou aceso para a etapa complementar e empatou aos 5 minutos. Após cruzamento vindo da direita, Matheus Galdezani cabeceou no canto esquerdo baixo de Weverton, que conseguiu espalmar. Oportunista, Luan conferiu na sobra e igualou o marcador.

O time visitante cresceu após o gol, mas sofreu o segundo gol aos 30 minutos do segundo tempo. Em uma cobrança de falta da entrada da área, Bruno Henrique bateu com precisão e ainda viu a bola tocar na trave direita de Victor antes de terminar nas redes.

Com o Palmeiras novamente em vantagem no placar, Dudu saiu aplaudido para a entrada do meio-campista Jean. Pouco depois da alteração, em jogada pelo lado direito do campo de ataque, Elias ajeitou para o colombiano Chará empatar com um chute colocado.

Aos 48 minutos do segundo tempo, quando alguns torcedores já xingavam o técnico Roger Machado, o Palmeiras enfim marcou o gol da vitória. Em bola alçada na área, Deyverson ajeitou de cabeça e o inspirado Bruno Henrique, também de cabeça, completou para as redes.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 3 x 2 ATLÉTICO-MG

Data: 12 de julho de 2018, domingo

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Pericles Bassols Pegado Cortez

Assistentes: Clovis Amaral da Silva e Cleberson do Nascimento Leite

Público: 29.246 pessoas

Renda: R$ 1.907270,12

Cartões amarelos: Moisés e Edu Dracena (PAL); Luan e Terans (AMG)

Cartão vermelho: Matheus Galdezani (AMG)

Gols:

PALMEIRAS: Moisés, aos 2 minutos do 1º Tempo, e Bruno Henrique, aos 30 minutos e aos 48 minutos do 2º Tempo

ATLÉTICO-MG: Luan, aos 5 minutos do 2º Tempo, e Chará, aos 35 minutos do 2º Tempo

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo (Deyverson), Bruno Henrique e Moisés; Gustavo Scarpa (Hyoran), Dudu (Jean) e Willian

Técnico: Roger Machado

ATLÉTICO–MG: Victor; Patric, Gabriel, Juninho e Fábio Santos; José Welison, Elias (Tomás Andrade) e Matheus Galdezani (Lucas Cândido); Luan (Terans), Chará, e Ricardo Oliveira

Técnico: Thiago Larghi