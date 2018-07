Moisés diz ter oferta dos Emirados Árabes e não descarta sair

O Palmeiras tem sido alvo constante do assédio de clubes europeus. Tendo negociado seis atletas no último mês, e ainda recusado oferta milionária por Dudu, o Verdão recebeu nova proposta, desta vez por Moisés.

“Eu tenho proposta dos Emirados Árabes, não sei o time, mas o meu empresário sentou com o Palmeiras, em um primeiro momento o Palmeiras não aceitou, e a gente tem conversado. Acredito que eu vou ficar, o Palmeiras está feliz comigo, eu estou feliz no Palmeiras. Nesse primeiro momento a conversa é pela permanência. Nos próximos dias, a gente deve acertar isso”, disse o atual camisa 10 palestrino ao Fox Sports.

Em sua última viagem pela Europa, Alexandre Mattos se reuniu com representantes de clubes do Egito e Emirados Árabes. O acordo foi de que estas equipes não buscariam as contratações de mais atletas do Palmeiras em seu radar, como Moisés, Lucas Lima e Antônio Carlos.

O clube entende que não pode se desfazer de nenhuma outra peça até o final da temporada. Com a eleição presidencial no clube marcada para dezembro, o presidente Mauricio Galiotte não está disposto a fazer grandes investimentos que onerem a gestão futura. Além disso, a reprovação das contas de janeiro no COF (Conselho de Orientação Fiscal) também impede contratações de alto valor.

Moisés chegou ao Palmeiras em 2016. Até então, o jogador atuou em 84 oportunidades, marcando 8 gols com a camisa do clube. O camisa 10 tem contrato com o Verdão até dezembro de 2020.