Moisés celebra nome marcado na história de 104 anos do Palmeiras

Nesta terça-feira, o Palmeiras fará a comemoração de seu aniversário de 104 anos. A festa não terá a presença dos atletas por determinação de Felipão, mas o meia Moisés celebrou mais um ano no Maior Campeão do Brasil.

“Fazer parte deste momento é maravilhoso. São 104 anos e você estar em uma seleta lista de jogadores que passaram pelo clube e marcaram uma época é bem legal. Fico lisonjeado de ter conquistado um título brasileiro em 2016. Graças a Deus isso aconteceu, tivemos um elenco muito qualificado e isso será lembrado nessa história”, afirmou o camisa 10, ao canal da Crefisa.

“Quantos jogadores vestiram essa camisa e talvez não serão lembrados porque não conquistaram títulos, não alcançaram esse êxito, e nós conseguimos isso. Espero vencer ainda mais no clube, nesse período que ainda tenho de contrato, porque acredito demais nesse projeto”.

Recentemente, Moisés renovou seu contrato com o Palmeiras até 2021. O acordo foi costurado no final de julho, quando o atleta revelou uma oferta do Pyramids FC, equipe egípcia que contratou Keno. O novo vínculo foi assinado apenas na última semana, entretanto.

“Eu já tive duas ou três oportunidades de sair, em 2016, quando acabou o ano, e agora novamente. O que me faz permanecer no clube é toda a estrutura, o projeto, o pensamento que o clube tem de conquistas, de ambição, e isso faz eu acreditar que ainda posso marcar ainda mais a minha história aqui. É um projeto vencedor e acredito bastante que continuaremos como protagonistas e conquistando títulos, que é o que o clube almeja”, finalizou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com