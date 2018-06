Moisés aconselha “craques” Vinicius Junior e Paquetá sobre ‘firulas’

Negociado com o Real Madrid, Vinicius Júnior pode ter feito sua última partida pelo Flamengo diante do Palmeiras, na quarta-feira. E em seu possível último duelo, o atacante recebeu do palestrino Moisés elogios, mas também conselhos em tom de cobrança para o futuro.

“Nunca é legal você criar uma certa confusão. Eu conversei com os meninos e com o Barbieri, treinador deles, falei que o Vinicius (Junior) e o (Lucas) Paquetá são craques, excelentes jogadores não tem o que falar, mas eles têm que se controlar um pouquinho mais durante as partidas. Algumas coisinhas que eles vão fazendo acabam criando um clima e uma hora estoura”, afirmou o camisa 10.

“Tem gente que tem a cabeça mais tranquila, mas outros não. Vai acumulando isso durante o jogo e em determinado momento acontece. Não é o correto, ninguém quer isso, mas espero que eles tenham mais tranquilidade daqui para frente na carreira deles para evitar isso”, completou.

Os dribles de Lucas Paquetá e Vinicius Junior já incomodaram o técnico Abel Braga, do Fluminense, nesta temporada. Na ocasião, o atacante, negociado com o Real Madrid, afirmou que não fez “firulas ou gracinhas”.

“Esse é o futebol brasileiro. Sempre que puder fazer (jogada) em direção ao gol, a gente vai fazer. Sempre respeitando o adversário. Hoje a gente não fez nenhuma gracinha. É o que a gente vem fazendo todos os jogos. Só pegar todos os jogos”, disse após o Fla x Flu.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com