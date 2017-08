Mina será operado, Dudu sofre lesão muscular e Jailson é dúvida

O Palmeiras tem uma série de problemas para seguir sua caminhada no Campeonato Brasileiro. O zagueiro Yerry Mina passará por intervenção cirúrgica, o atacante Dudu precisa de aproximadamente quatro semanas para se recuperar e o goleiro Jailson é tratado como dúvida.

Escalado como titular diante do Barcelona de Guaiaquil, Mina sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo. O colombiano será operado nos próximos dias e tem prazo de recuperação estimado em três meses. O problema é semelhante ao sofrido pelo ex-palmeirense Gabriel Jesus.

Dudu, mais um titular no confronto com o time equatoriano, sofreu lesão muscular na coxa esquerda. Em tese, o atacante precisará de quatro semanas para se recuperar, mas o departamento médico do Palmeiras trabalha com a possibilidade de antecipar o retorno.

O goleiro Jailson, dono da posição de titular, também pode desfalcar o Palmeiras. Durante a disputa por pênaltis contra o Barcelona de Guaiaquil, o arqueiro sentiu incômodo na virilha e passará por exames ainda nesta quinta-feira para apurar a gravidade do problema.

O meio-campista Moisés, colocado durante o intervalo, terminou a partida contra o time equatoriano mancando, mas não é motivo de preocupação para o departamento médico do Palmeiras. Exames comprovaram que o joelho esquerdo do jogador, recentemente recuperado, não sofreu qualquer tipo de abalo.

O estado físico satisfatório de Moisés, atingido por uma entrada dura no jogo de quarta-feira, aumentou a confiança do departamento médico em seu processo de recuperação. O meio-campista receberá tratamento especial, a exemplo do meia Guerra e do versátil Jean.

O atacante Willian e os zagueiros Juninho e Thiago Martins estão em transição física. O lateral direito Mayke, por sua vez, se recupera de entorse no pé. Para completar, o volante Arouca já completou 17 das 24 semanas necessárias para reabilitação após operar o tornozelo.