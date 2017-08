Ainda em busca de time ideal, Cuca mira zona da Libertadores 2018

Recontratado pelo Palmeiras no começo do último mês de maio, Cuca segue em busca do time que considera ideal. Com o Campeonato Brasileiro como único compromisso até o final do ano, o técnico projeta lutar para terminar na zona de classificação à Copa Libertadores 2018.

Eliminado na semifinal do Campeonato Paulista, nas quartas da Copa do Brasil e nas oitavas da Libertadores, o Palmeiras vê suas chances de ganhar um título na temporada reduzidas. Quarto lugar no Brasileiro, o time alviverde está 15 pontos atrás do Corinthians.

“O Palmeiras joga pela Libertadores do ano que vem. O clube já disputou 17 edições, ganhou uma e perdeu três finais. Tem que estar no ano que vem de novo. Não sei se em quarto, terceiro, segundo ou primeiro (no Brasileiro). Ninguém jogou a toalha. Estar na Libertadores do ano que vem é o objetivo”, afirmou Cuca.

Com o sonho de conquistar o bicampeonato continental, o Palmeiras investiu pesado e fez 14 contratações para 2017. Três meses depois de voltar ao clube alviverde, o treinador admite que continua em busca da formação que considera ideal com as peças do elenco.

“Não conseguimos definir um time. Quando você não define, não é porque não quer. Não conseguimos por diversos fatores. Hoje, tivemos o Palmeiras quase ideal. Se tivéssemos o Guerra, o Moisés ou até ambos em campo, seria o time ideal”, afirmou.

Pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16 horas (de Brasília) deste domingo, o Palmeiras enfrenta o Vasco, no Raulino de Oliveira. Sacados por lesão diante do Barcelona de Guaiaquil, o zagueiro Mina e o atacante Dudu não devem atuar. Bruno Henrique, Moisés, Mayke e Guerra também não estão em condições físicas ideais.

“Perdemos jogadores para domingo, não vamos ter como colocar o mesmo time”, lamentou Cuca, já pensando no futuro do time alviverde na temporada de 2017. “Vamos juntar (os cacos). É o único remédio. Nessa hora, temos que ser fortes”, completou o treinador.