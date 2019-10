Mesmo contestado, Deyverson ganha espaço e ainda crê em título

O atacante Deyverson, embora contestado pela torcida, vem ganhando espaço no Palmeiras. Escolhido como titular na ausência de Luiz Adriano, ele marcou nas últimas duas rodadas do Campeonato Brasileiro e ainda crê na chance de conquistar o título nacional.

Vitimado por lesão muscular no clássico contra o Santos, Luiz Adriano está inativo desde então. Sem seu titular, Mano Menezes escalou Deyverson desde o início nos jogos contra Botafogo, Chapecoense, Athletico-PR e Avaí e viu o jogador marcar nos dois confrontos mais recentes.

“Graças a Deus, os gols estão saindo e isso é o mais importante”, disse Deyverson, intensamente criticado pela torcida contra a Chapecoense. “Sempre trabalhei e nunca entrei em conflito com os torcedores, porque eles são apaixonados. Se houver crítica, vou ouvir e trabalhar para não cometer os mesmos erros”, declarou.

Com 57 pontos ganhos, o Palmeiras segue 10 atrás do líder Flamengo e já abre cinco em relação ao Santos, dono da terceira colocação. A 10 rodadas do final do Campeonato Brasileiro, Deyverson procura seguir otimista, apesar da diferença expressiva em relação ao time rubro-negro.

“É difícil, mas não impossível. São 10 pontos e vamos seguir trabalhando para poder alcançar, mas devemos pensar na gente. É continuar jogando e as coisas vão continuar dando certo. Pé no chão, que ainda tem muitas partidas pela frente”, declarou o atacante.

Pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo para o clássico contra o São Paulo às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Allianz Parque. Com Luiz Adriano ainda indisponível, a tendência é que Deyverson permaneça entre os titulares.