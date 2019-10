Palmeiras bate Avaí com Deyverson decisivo e pênaltis por VAR

O Palmeiras contou com atuação decisiva de Deyverson para vencer o Avaí na noite deste domingo. O atacante marcou o primeiro gol e sofreu o pênalti convertido por Gustavo Scarpa na vitória por 2 a 1. O jogo disputado na Ressacada teve muita chuva e dois pênaltis marcados com auxílio do VAR, um para cada time.

Com 57 pontos ganhos, a 10 rodadas do final do Campeonato Brasileiro, o vice-líder Palmeiras segue 10 atrás do Flamengo e já abre cinco em relação ao Santos, dono da terceira colocação. O Avaí, por sua vez, permanece com 17 pontos e figura na lanterna.

Pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo para o clássico contra o São Paulo às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Allianz Parque. Ao mesmo tempo, o Avaí pega o Fortaleza, também ameaçado pelo rebaixamento, na Ressacada.

O Jogo – O Palmeiras procurou tomar a inciativa no começo da partida e criou o primeiro lance de perigo. Em jogada pelo lado esquerdo do gramado, Bruno Henrique tabelou com Lucas Lima e, de voleio, completou por cima do gol defendido por Vladimir, com estilo.

Em nova chegada consistente do Palmeiras, Bruno Henrique recebeu de Deyverson pela direita e cruzou para cabeçada firme de Carlos Eduardo, defendida por Vladimir. A partir de então, o time alviverde diminuiu o ritmo e viu o adversário crescer em campo.

Após saída errada de Dudu pela esquerda, Jonathan aproveitou a sobra e, de dentro da área, bateu forte para boa defesa de Weverton. Nos acréscimos, o mesmo Jonathan teve mais uma chance pelo mesmo setor e exigiu nova intervenção do goleiro visitante.

O Palmeiras voltou sem alterações para a etapa complementar e conseguiu enfim sair na frente logo aos 8 minutos. Após cobrança de escanteio de Lucas Lima pelo lado esquerdo, Deyverson subiu alto e cabeceou para o fundo das redes. Pouco depois, Dudu acertou a trave de Vladimir.

O Avaí chegou ao gol de empate aos 33 minutos do segundo tempo, com o gramado já comprometido pela intensa chuva. Após rever o lance pelo monitor do VAR, o árbitro Wilton Pereira Sampaio marcou pênalti de Weverton sobre Vinícius Araújo. Na cobrança, João Paulo marcou para a equipe catarinense.

No lance que originou o segundo gol do Palmeiras, Ricardo e Deyverson disputaram uma bola dentro da área e, após nova consulta ao monitor, Wilton Pereira Sampaio marcou pênalti. Colocado no lugar de Lucas Lima, Gustavo Scarpa definiu a vitória do time visitante aos 40 minutos da etapa complementar.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 1 x 2 PALMEIRAS

Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC)

Data: 27 de outubro de 2019, domingo

Horário: 18h (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires (amos de GO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Cartões amarelos: Betão e Ricardo (AVA); Weverton (PAL)

Gol:

PALMEIRAS: Deyverson, aos 8 minutos do 2º Tempo, e Gustavo Scarpa, aos 40 minutos do 2º Tempo

AVAÍ: João Paulo, aos 33 minutos do 2º Tempo

AVAÍ: Vladimir; Lourenço (Léo), Betão, Marquinhos (Igor Goularte), Ricardo e Julinho (João Paulo); Luanderson, Richard Franco e Wesley; Vinícius Araújo e Jonathan

Técnico: Evando

PALMEIRAS: Weverton; Jean, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima (Gustavo Scarpa); Dudu, Carlos Eduardo (Hyoran) e Deyverson (Henrique Dourado)

Técnico: Mano Menezes