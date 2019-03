Melo se defende por falta violenta e diz ter derrubado rival com genital

O volante Felipe Melo foi um dos personagens da vitória do Palmeiras sobre o Melgar, pela Copa Libertadores. Responsável por um gol e uma falta violenta na noite desta terça-feira, o polêmico meio-campista se defendeu pelo lance no Allianz Parque e não teve pudor ao tentar justificá-lo.

Após cobrança de escanteio de Dudu pela esquerda, Ricardo Goulart desviou na primeira trave e Felipe Melo completou de cabeça para inaugurar o marcador. Pouco depois, o volante cometeu falta violenta sobre Arias e foi advertido apenas com o cartão amarelo pelo árbitro paraguaio Mario Diaz de Vivar, mas correu risco de expulsão.

“Eu tinha roubado uma bola alguns minutos atrás em um carrinho de lado. Fui tentar de novo o carrinho de lado, mas ele, muito esperto, entrou. O árbitro viu que não dei uma tesoura, tanto que não pego com a sola do pé. Minhas genitais encostam nele e derrubam”, declarou.

A falta violenta de Felipe Melo sobre Arias suscitou muitas reclamações dos atletas do Melgar. Após o intervalo, na volta ao gramado do Allianz Parque, foi possível observar o experiente volante do Palmeiras conversando com o árbitro Mario Diaz de Vivar.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Eu falei com o juiz. Ele disse que viu na televisão que era passível de cartão amarelo, enfim. Fiquei com um pouco de medo, digamos. Fui na volúpia de roubar a bola em um contra-ataque, mas, graças a Deus, ele viu o que aconteceu: apenas uma falta”, declarou Felipe Melo.

Com seis pontos, o Palmeiras ocupa a liderança do Grupo F e volta a campo para enfrentar o San Lorenzo às 19h15 (de Brasília) do dia 2 de abril, no Nuevo Gasometro. Pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, às 16h30 de sábado, o time alviverde pega o São Paulo, no Pacaembu.