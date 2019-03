Goulart brilha, Deyverson volta com gol e Palmeiras bate Melgar

O Palmeiras disputou sua primeira partida como mandante na edição de 2019 da Copa Libertadores na noite desta terça-feira. De uniforme novo, predominantemente azul, a equipe brasileira teve atuações decisivas de Ricardo Goulart e Deyverson para vencer o Melgar por 3 a 0.

Com seis pontos ganhos, o Palmeiras permanece na primeira colocação do Grupo F do torneio continental. O Melgar, por sua vez, segue com apenas um ponto e figura no terceiro posto. Nesta quarta-feira, o San Lorenzo (1) recebe o Junior Barranquilla (0).

Às 16h30 (de Brasília) de sábado, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o rival São Paulo, no Estádio do Pacaembu. Pela Copa Libertadores, o próximo compromisso está marcado para as 19h15 do dia 2 de abril, contra o San Lorenzo, no Nuevo Gasometro.

O Jogo – O Palmeiras controlou o jogo desde o começo e deu trabalho ao goleiro Cáceda, especialmente em jogadas aéreas. Aos 24 minutos do primeiro tempo, Dudu cobrou escanteio da esquerda, Ricardo Goulart desviou na primeira trave e Felipe Melo completou de cabeça para abrir o placar.

Pouco depois de sofrer o gol, o Melgar chegou a colocar as bolas nas redes de Weverton, mas a arbitragem assinalou impedimento de Cuesta. Mesmo com o Palmeiras seguro na defesa, Felipe Melo cometeu falta violenta em Arias e recebeu apenas o cartão amarelo do árbitro Mario Diaz de Vivar.

De volta após a confusão do último Derby, Deyverson foi escalado no lugar de Borja e contribuiu para dar mais dinamismo ao setor ofensivo. Na última chance do Palmeiras na etapa inicial, o atacante tomou a bola de Narvaez, invadiu a área pelo lado esquerdo e chutou cruzado, para fora.

O Palmeiras manteve a superioridade na etapa complementar e conseguiu aumentar sua vantagem logo aos oito minutos. Scarpa recebeu de Deyverson pela direita e cruzou. Após desvio na marcação, Ricardo Goulart completou de cabeça para marcar o segundo.

O time da casa assustou com Gustavo Scarpa em algumas ocasiões, mas não foi dele o terceiro gol, marcado aos 25 minutos do segundo tempo. Após bela assistência de Ricardo Goulart por trás da defesa, Deyverson cortou a marcação dentro da área e, de canhota, fuzilou o goleiro Cáceda.

Com uma vantagem segura no marcador, o técnico Luiz Felipe Scolari trocou Felipe Melo, Ricardo Goulart e Deyverson por Thiago Santos, Hyoran e Borja. Sem forçar o ritmo nem correr riscos na defesa, o Palmeiras administrou sua segunda vitória consecutiva na Copa Libertadores.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 3 x 0 MELGAR

Data: 12 de março de 2019, terça-feira

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Horário: 19h15 (de Brasília)

Árbitro: Mario Diaz de Vivar (PAR)

Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e Roberto Cañete (PAR)

Renda: R$ 1.928.255,40

Público: 30.023 pagantes

Cartões amarelos: Felipe Melo, Ricardo Goulart e Thiago Santos (PAL); Freitas e Fuentes (MEL)

Gol:

PALMEIRAS: Felipe Melo, aos 24 minutos do 1º Tempo, Ricardo Goulart, aos 8 minutos do 2º Tempo, e Deyverson, aos 25 minutos do 2º Tempo

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha; Antônio Carlos, Gustavo Gomez e Victor Luis; Felipe Melo (Thiago Santos), Bruno Henrique e Ricardo Goulart (Hyoran); Gustavo Scarpa, Dudu e Deyverson (Borja)

Técnico: Felipão

MELGAR: Caceda; Fuentes, Narvaez, Ramos e Neyra; Arias (Leudo), Villalba, Freitas (Romero) e Sanchez; Vidales (Arakaki) e Cuesta

Técnico: Jorge Pautasso