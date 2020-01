Maurício Galiotte promete reforços e valoriza base do Palmeiras

O Palmeiras fará contratações para 2020. Ao menos é o que garante o presidente Maurício Galiotte. Em entrevista concedida antes do evento de abertura da Copa Flórida, o mandatário do Verdão deixou claro que, além de estar promovendo as crias da Academia de Futebol, o elenco será reforçado.

“Fizemos um trabalho de reestruturação das categorias de base. Diante disso, temos de aproveitar esses meninos. Estamos com oito já treinando no profissional e vamos entender exatamente o comportamento deles. Em um segundo momento, vamos ao mercado, mas de maneira muito clara, identificando o que o Palmeiras realmente precisa”, comentou.

Galiotte também foi questionado a respeito da situação de Deyverson, Jean e Guerra. Nenhum dos jogadores sequer viajaram para o torneio na Flórida.

“São situações de elenco que ainda estão indefinidas. Serão discutidas internamente. Esse elenco está sendo preparado com muita cautela. Estamos fazendo um trabalho para que a gente tenha um grupo qualificado, mas enxuto”, completou.

A estreia do Palmeiras está prevista para o dia 15 de janeiro. Após o duelo contra o Atlético Nacional, da Colômbia, o Verdão terá pela frente o New York City FC, dos Estados Unidos.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com