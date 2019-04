Mattos se diz procurado por Pato e deseja sucesso ao atacante

Anunciado recentemente pelo São Paulo, o atacante Alexandre Pato acompanhou o Choquei-Rei do último sábado no Estádio do Morumbi. Segundo o diretor de futebol Alexandre Mattos, foram o próprio jogador e seu estafe que procuraram pelo Palmeiras antes do acerto com o rival tricolor.

Após dois anos no futebol chinês, Pato rescindiu seu contrato com o Tianjin Tianhai – o vínculo venceria apenas no final de 2019. Com as janelas de transferências da China e dos principais mercados europeus fechadas até a metade do ano, ele entrou na mira dos clubes brasileiros e teve contato com o Palmeiras.

“É um bom jogador, era um jogador de oportunidade de mercado. Deixo claro que o Palmeiras não procurou ninguém, o Palmeiras foi procurado. Procurado pelo atleta, pai e agente. Colocamos uma situação até o fim do ano, com algumas situações financeiras que achávamos condizentes”, afirmou Mattos.

Antes de fechar a transferência com o São Paulo, Pato conversou até com o técnico Luiz Felipe Scolari, que chegou a comandá-lo na Seleção Brasileira. Ao falar sobre a negociação com o atacante que estava no futebol chinês, Alexandre Mattos foi diplomático.

“Coube ao jogador escolher o melhor caminho. A gente conversou e ele foi sempre muito educado comigo. Desejo tudo de melhor”, completou o diretor de futebol palmeirense, que em 2019 contratou para o ataque Arthur Cabral, Carlos Eduardo, Felipe Pires e Ricardo Goulart.

O segundo e decisivo confronto entre Palmeiras e São Paulo pela semifinal do Campeonato Paulista está marcado para as 16 horas (de Brasília) de domingo, no Allianz Parque, e um novo empate leva a disputa aos pênaltis. Antes, às 19h15 de terça, o time alviverde encara o San Lorenzo, no Nuevo Gasometro, pela Copa Libertadores.