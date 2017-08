Mattos nega troca de Felipe Melo com o Inter e diz que não foi procurado

O gerente executivo do Palmeiras, Alexandre Mattos, afirmou que desconhece o interesse do Internacional pela contratação do volante Felipe Melo, afastado do Verdão. Em entrevista na zona mista após o triunfo sobre o Botafogo, no Rio de Janeiro, o dirigente ainda negou o interesse no atacante colorado Nico López, que poderia ser envolvido em uma troca.

“Não conversamos sobre isso. Vamos resolver tudo internamente. Obviamente que estamos tentando esclarecer tudo e quando houver alguma situação definida nós podemos passar. Não tivemos nenhum fato novo até este momento, quinta-feira, meia noite e cinco”, disse o dirigente, consultando as horas em seu relógio.

“Não sei. Alguém do Inter falou que quer ele (Felipe Melo)? Pro Palmeiras ninguém ligou. Eu já deixei claro, quem tiver interesse tem que ligar para o Palmeiras. Até este momento ninguém ligou, e tem gente no clube agora. Se tem interesse, se alguém do Inter disse que tem interesse, que ligue para o Palmeiras. Se for interessante para o Felipe Melo, para o Palmeiras e para o Inter, a gente pode andar”, completou.

Por fim, o dirigente foi questionado sobre o que pensa de uma possível troca com o Internacional envolvendo o uruguaio Nico López. “Não tenho ideia. Não sei nem o que o Cuca acha sobre o Nico López porque não falei com ele disso, não houve contato nenhum. Repito, nenhuma equipe nos procurou”.

Em áudio vazado na noite de segunda-feira, Felipe Melo fala que existem diversos clubes interessados em sua contratação. Na mensagem, o jogador cita Corinthians, Internacional, São Paulo, Grêmio, Atlético-MG e Flamengo. Em entrevista coletiva, Alexandre Mattos afirmou que questionou o atleta sobre o assunto, mas o Pibull disse que se tratava apenas de “sondagens”.