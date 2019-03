Mattos despista sobre chance de trazer Alexandre Pato ao Palmeiras

O atacante Alexandre Pato, cobiçado por clubes brasileiros, está livre no mercado. Questionado sobre a possibilidade de trazer o jogador ao Palmeiras, o diretor de futebol Alexandre Mattos procurou despistar e destacou Carlos Eduardo, destaque do triunfo sobre o São Paulo, alcançado neste sábado.

Após dois anos no futebol chinês, Pato rescindiu neste sábado seu contrato com o Tianjin Tianhai, antigo Tianjin Quanjian – o vínculo venceria apenas no final de 2019. Como as janelas de transferências da China e dos principais mercados europeus ficam fechadas até a metade do ano, ele pode retornar ao futebol brasileiro.

“Temos que falar dos jogadores que estão aqui. Vamos valorizar o time que jogou um clássico difícil, com torcida única adversária. O foco nosso é aqui. Essa coisa de outros jogadores é uma situação que, se acontecer um dia, e não só com o Alexandre, mas qualquer jogador de chegada ou saída, comentamos alguma coisa”, afirmou Mattos.

O técnico Luiz Felipe Scolari tem distintas alternativas para armar o ataque palmeirense. Arthur Cabral, Carlos Eduardo, Felipe Pires e Ricardo Goulart, por exemplo, foram contratados para 2019. Assim, se juntaram a Borja, Deyverson, Dudu e Willian.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Alexandre Mattos, indagado se Pato está fora dos planos, evitou entrar em detalhes. “Não foi isso que eu disse. Não é o momento de falar nada disso. Se um dia o Pato ou qualquer outro jogador vier para o Palmeiras, falaremos sobre. Mas vamos valorizar a vitória”, afirmou, tentando destacar Carlos Eduardo.

“O lado emocional está pesando. É difícil jogar no Palmeiras. A camisa é muito pesada, a exposição, o tamanho do clube… Mas é um garoto de 22 anos. Teve um investimento planejado, não fizemos por loucura. Resgatou um pouquinho de confiança e pedimos para o torcedor que abrace”, declarou Mattos.