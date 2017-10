Mattos apoia interino e vê elenco “praticamente formado” para 2018

Menos de uma semana depois da saída do técnico Cuca, confirmada na última sexta-feira, o diretor de futebol Alexandre Mattos evitou entrar em detalhes sobre o próximo técnico do Palmeiras. Experiente, o dirigente preferiu manifestar apoio ao interino Alberto Valentim e disse considerar o elenco quase pronto para 2018.

Vinculado ao Cruzeiro apenas até o final da temporada, Mano Menezes, ganhador da Copa do Brasil, é o favorito no Palmeiras para suceder Cuca. Atentos ao que ocorre no clube mineiro, os diretores palestrinos vêm procurando dar demonstrações públicas de respaldo a Alberto Valentim.

“No momento, o que fazemos é dar apoio ao Alberto e ao grupo. Estamos muito fechados com eles por nosso principal objetivo, que é terminar na zona de Libertadores e, se possível, no G4. Aí, sim, com calma, vamos analisar o que é possível e o que temos no mercado”, disse Mattos, sem descartar a chance de efetivar Valentim.

“Tudo é possível. O que estamos focados é no agora. O futuro, muda a toda hora. O Cuca tinha contrato até o final de 2018. Então, é muito precoce falar de alguma coisa no momento que não seja ganhar da Ponte Preta”, afirmou, em alusão ao próximo adversário do Palmeiras no Campeonato Brasileiro.

Contratado pelo Palmeiras em 2015, ainda na gestão de Paulo Nobre, Alexandre Mattos comandou profundas reformulações no elenco. Para a temporada de 2018, de acordo como diretor de futebol, o cenário será diferente, com um volume menor de contratações – Emerson Santos, do Botafogo, é o primeiro reforço.

“O elenco do Palmeiras já está praticamente formado para 2018. Mudanças pontuais vão acontecer ou então mudanças forçadas, por venda ou lesão grave. O Palmeiras já está formatado. O que precisamos agora é, com muita tranquilidade, definir algumas situações, mas isso vai ter o tempo certo”, afirmou.

Alexandre Mattos concedeu entrevista durante o sorteio dos grupos da próxima edição do Campeonato Paulista. Na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), o diretor de futebol palmeirense ainda falou sobre a situação de Roger Guedes, que voltará a treinar normalmente com o restante do elenco na próxima semana.

“O que precisava ser falado a ele, foi falado. Queremos cuidar do Roger. É um ativo do Palmeiras, uma aposta que virou realidade e que a gente gosta muito. Mostramos o caminho que claramente ele precisa retomar. É um jogador importante e com contrato longo”, explicou.