Róger Guedes será reintegrado, mas Valentim avisa: “Tem que dar 100%”

Róger Guedes será reintegrado ao elenco do Palmeiras na segunda-feira. A informação foi confirmada pelo técnico interino Alberto Valentim nesta terça-feira, em entrevista coletiva em que o treinador deixou claro a necessidade de o camisa 23 e os demais atletas do Verdão se dedicarem ao máximo nos treinamentos.

“A decisão de o Róger Guedes ficar esses dias treinando separadamente para retomar a parte física foi da diretoria. A volta dele acontecerá normalmente na segunda-feira. Agora, o que eu falo para ele, eu falo para todos: acredito muito no treinamento. Se eu achar que um atleta não está dando 100% durante os treinos, não está me servindo. Por isso das minhas cobranças. É impossível dar 80% nos treinos e 100% nos jogos. Isso vale para todos, não é só o Roger, é do goleiro ao camisa 9. Quando começa o treino, exijo intensidade do começo ao fim”, disse Valentim.

Na última semana, o Palmeiras informou que Róger Guedes passaria por trabalhos de recondicionamento físico e treinaria em separado do elenco por conta de cobranças do próprio grupo em relação à sua postura nos treinamentos diários. Assim, o atacante já ficou fora do triunfo do último domingo, por 3 a 1 sobre o Atlético-GO.

Colocado pelo técnico Cuca no lugar de Willian aos 40 minutos do segundo tempo diante do Bahia, Róger cometeu pênalti sobre Mendoza na noite de quinta-feira. De acordo com o Palmeiras, porém, a decisão de deixar o atleta fora do duelo com o Atlético-GO não é consequência do lance ocorrido no Pacaembu.

Com oito gols em 48 partidas disputadas nesta temporada, o atacante chegou a crescer de produção após o retorno do técnico Cuca, concretizado em maio. No entanto, perdeu a posição nos últimos jogos e passou a apresentar postura que desagradou elenco e direção.

Róger Guedes foi contratado pelo Palmeiras em abril de 2016, após passar pelo Criciúma. O jovem atacante teve participação consistente na campanha que culminou com o título do Campeonato Brasileiro e chegou a receber uma atualização salarial no fim de janeiro de 2017.

Aos 21 anos de idade, Róger tem contrato com o Palmeiras até março de 2021. Ele chegou a ser sondado por clubes do exterior, como o Spartak Moscou, mas as negociações não avançaram. Com a camisa do clube alviverde, o atleta acumula 12 gols em 82 partidas.