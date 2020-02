Viña desembarca em São Paulo para oficializar vínculo com Palmeiras

O primeiro reforço do Palmeiras para a temporada já está no Brasil. Nesta quinta-feira, o lateral-esquerdo Matías Viña desembarcou em São Paulo para acertar os últimos detalhes antes de ser apresentado oficialmente pelo Verdão.

O Palmeiras tem grande expectativa em cima do jogador, uma das revelações da lateral-esquerda na América do Sul. Com apenas 22 anos, Viña chega para resolver o problema da posição no Verdão, que é vista como uma das fragilidades do atual time.

Apesar de ser jovem, Viña já tem experiência na seleção uruguaia e foi eleito o melhor jogador do campeonato nacional do último ano. Além disso, o jogador também pode atuar em outras posições, como na zaga e na linha do meio-campo.

No momento, Victor Luis é o titular de Vanderlei Luxemburgo na lateral-esquerda. Embora o jogador tenha bom desempenho na defesa, não consegue oferecer tanta qualidade no apoio. O elenco ainda conta com Diogo Barbosa e o jovem Lucas Esteves para a posição.

Depois de quatro rodadas disputas pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras é o terceiro colocado do grupo B, com sete pontos. O Verdão volta a campo neste sábado, para enfrentar a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, às 19h30 (de Brasília).