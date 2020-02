Quem é Matías Viña, que chega ao Palmeiras para resolver a lateral esquerda

Depois de virar o ano e iniciar a temporada sem nenhum reforço, o Palmeiras anunciou a contratação do lateral-esquerdo Matías Viña na última sexta-feira. O jogador, que atuava pelo Nacional-URU, chega ao Verdão como esperança de resolver uma posição que trouxe dor de cabeça ao Verdão em 2019.

O Palmeiras desembolsou 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 16,5) para adquirir 50% dos direitos econômicos para contar com Viña. Caso o jogador agrade, o Alviverde poderá comprar outra parcela do atleta junto ao Nacional.

Uma das principais qualidades de Matías Viña é sua facilidade para atuar em diversas posições. Apesar de ser lateral-esquerdo e costumeiramente jogar como tal, o uruguaio já foi utilizado como zagueiro no Nacional. Além disso, o jogador também se sente confortável em atuar na linha do meio-campo, fazendo dobradinha com outro lateral pela esquerda.

O jogador foi um dos pilares defensivos do Nacional em 2019. O clube sagrou-se campeão uruguaio e sofreu 33 gols em 37 jogos. Apesar do bom desempenho nos desarmes e interceptações, Viña teve um alto número de cartões. O lateral-esquerdo foi advertido sete vezes nas 22 partidas em que esteve em campo.

Desde que estreou na equipe profissional do Nacional, Viña entrou disputou 45 partidas e marcou cinco gols. Além disso, no ano passado, o jogador se destacou pela Libertadores, dando duas assistências nas seis partidas em que foi titular.

O bom desempenho de Viña o credenciou para servir à seleção uruguaia. O lateral fez sua estreia pela Celeste em setembro do ano passado, no amistoso contra a Costa Rica. Desde então, o jogador atuou nos outros jogos disputados pelos comandados de Óscar Tabárez.

No atual elenco do Palmeiras, as outras opções da lateral-esquerda são Victor Luis, Diogo Barbosa e Lucas Esteves. O primeiro iniciou a temporada como titular do Verdão, porém não convenceu e pouco ofereceu no ataque. O segundo perdeu espaço, principalmente por conta de dificuldades defensivas, enquanto o terceiro ainda não ganhou oportunidades na equipe profissional.

