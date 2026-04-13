Marlon Freitas leva o terceiro amarelo e desfalca o Palmeiras contra o Athletico-PR

O Palmeiras ganhou um desfalque para o jogo contra o Athletico-PR, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista Marlon Freitas entrou em campo pendurado no clássico contra o Corinthians, que terminou empatado sem gols, e recebeu o terceiro cartão amarelo. Assim, ele não fica à disposição para o jogo do próximo domingo.

O camisa 17 do Palmeiras foi amarelado aos 30 minutos do segundo tempo. Pouco depois, foi substituído por Lucas Evangelista, que deve ser titular no Verdão no duelo contra o Furacão. O duelo está marcado para acontecer no Allianz Parque, às 18h30 (de Brasília).

Também estavam pendurados o goleiro Carlos Miguel, o meia Andreas Pereira e o atacante Allan. Contudo, os três passaram ilesos e podem disputar a próxima rodada do Brasileirão.

Além de Marlon Freitas, também serão desfalques no próximo jogo Paulinho (recondicionamento físico), Piquerez (cirurgia no tornozelo direito) e Jefté (lesão muscular na coxa direita). Por outro lado, Jhon Arias, que cumpriu suspensão, volta a ser opção.

Situação do Palmeiras

Com o empate diante do Corinthians, o Palmeiras desperdiçou a chance de aumentar a vantagem na liderança. A equipe segue na ponta, com 26 pontos, seis a mais que o vice-líder Flamengo. Agora, antes de voltar a pensar no Brasileirão, o Verdão vira a chave para a disputa da Libertadores.

Próximo jogo do Palmeiras