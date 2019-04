Marcos volta a se manifestar após eliminação do Palmeiras: “Não pago pau para jogador”

Não são apenas os torcedores comuns do Palmeiras seguem inconformados com a eliminação do Verdão pelo São Paulo no Campeonato Paulista. Após se manifestar insinuando a existência de jogadores ‘pipoqueiros’ no clube, o ex-goleiro Marcos voltou a se manifestar nas redes sociais.

“Ah, tem uns aí que estão bravinhos comigo, mimimi. Mano, já avisei e aviso de novo, não pago pau para jogador. O Palmeiras está acima de todos, nós passamos. Então, fui cobrado, já cobrei e vou continuar cobrando. É o trampo dos caras e o salário é mensal. O que já fez eu agradeço, mas, se acomodar, xingo mesmo. Não tinha rabo preso quando jogava, hoje, menos ainda! Fui!”, escreveu o ídolo palestrino.

O time comandado por Luis Felipe Scolari acabou caindo nos pênaltis depois de dois empates por 0 a 0 com o São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista. E chamou atenção o fato de Dudu e Felipe Melo não terem se apresentado para cobrar nenhuma das seis penalidades da equipe.

Felipão admitiu, durante entrevista coletiva, que fez uma troca em sua lista original de batedores de pênaltis, mas não revelou os nomes envolvidos. Na hora da decisão, converteram Bruno Henrique, Gustavo Gomez, Luan e Diogo Barbosa. Ricardo Goulart e Zé Rafael pararam em Volpi.

Não foram para o desafio na marca da cal: Fernando Prass, Mayke, Felipe Melo, Deyverson e Dudu. E como foram substituídos em meio ao decorrer da partida, Victor Luis e Gustavo Scarpa ficaram impossibilitados de participar.

O Palmeiras segue sem conquistar o Campeonato Paulista – a última vez foi em 2008, quando eliminou na semifinal justamente o São Paulo. Marcos estava no gol naquele título, seu último com a camisa alviverde.