Marcos Rocha toma terceiro amarelo e é desfalque contra o São Paulo

O técnico Roger Machado já tem um desfalque certo para o clássico contra o São Paulo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral direito Marcos Rocha, advertido com o terceiro cartão amarelo diante do Cruzeiro, está fora da próxima partida do Palmeiras pelo torneio nacional.

Marcos Rocha travou um confronto intenso com o atacante Rafael Sóbis na noite desta quarta-feira. Nos minutos finais do primeiro tempo, o lateral direito cometeu falta dura sobre o adversário cruzeirense no Mineirão e acabou advertido pelo árbitro Braulio da Silva Machado.

Sem seu lateral direito titular, Roger Machado tem a alternativa de escalar Mayke desde o início contra o São Paulo – diante do Cruzeiro, o camisa 12 permaneceu como alternativa no banco de reservas. Em 2018, ele disputou apenas quatro partidas e ainda não estreou no Campeonato Brasileiro.

Se não terá Marcos Rocha no clássico, Roger conta com um reforço do outro lado do gramado, já que o lateral esquerdo Diogo Barbosa, substituído por Victor Luis contra Cruzeiro, fica livre de suspensão. O volante Felpe Melo, com dores no joelho, também desfalcou o time alviverde em Belo Horizonte.

O confronto entre Palmeiras e São Paulo está marcado para as 21 horas (de Brasília) deste sábado. Com 11 pontos ganhos, o time alviverde figura no 10º lugar, enquanto a equipe tricolor contabiliza 16 pontos e detém a liderança provisória do torneio nacional.