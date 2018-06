Palmeiras perde no Mineirão e vê Cruzeiro entrar no G6 do Brasileiro

Instável no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras sofreu na noite desta quarta-feira a segunda derrota seguida pelo torneio nacional. No Estádio do Mineirão, em uma partida de muita marcação e poucas jogadas de ataque, o Cruzeiro foi mais eficiente e contou com gol de Rafael Sóbis para ganhar 1 a 0.

Vindo de duas vitórias consecutivas, o Cruzeiro chega aos 13 pontos ganhos, sobe na tabela e dorme na sexta colocação. Já o Palmeiras, após dois tropeços seguidos, permanece com os mesmos 11 pontos e desce para a 10ª posição do Campeonato Brasileiro.

Pela nona rodada do torneio nacional, às 21 horas (de Brasília) deste sábado, o Palmeiras volta a campo para o clássico diante do São Paulo, no Allianz Parque. Já o Cruzeiro, às 19 horas de domingo, enfrenta o Ceará, no Estádio Castelão.

O Jogo – O Cruzeiro foi ligeiramente superior durante o primeiro tempo, mas o goleiro Jailson não teve muito trabalho. Na melhor chance do time celeste, criada logo no começo da partida, Egídio cruzou da esquerda e Sassá completou de cabeça, sem sucesso.

A metade inicial da partida teve poucas emoções no Estádio do Mineirão e o Palmeiras foi incapaz de criar boas oportunidades. Em um raro chute a gol do time visitante, o goleiro Fabio defendeu sem dificuldades uma cobrança de falta efetuada pelo lateral Victor Luis.

Apesar de conhecer a vulnerabilidade de Egídio na marcação, o Palmeiras praticamente não atacou pelo lado direito. O meia Lucas Lima, responsável por articular as jogadas de ataque, não arriscou passes incisivos e praticamente só tocou para o lado.

Durante o intervalo, Hyoran substituiu o apagado ex-jogador do Santos. A partida melhorou um pouco no segundo tempo e, logo no começo, Fabio espalmou chute forte de Dudu. Pouco depois, Robinho cruzou da direita, mas ninguém conseguiu completar para o gol defendido por Jailson.

O Cruzeiro inaugurou o marcador no Mineirão aos 23 minutos da etapa complementar. Em nova descida pela direita, Robinho cruzou dentro da área. Rafael Sobis tentou desviar, mas teve sorte e acabou dominando a bola. De virada, o atacante tocou rasteiro para marcar.

Na tentativa de buscar o empate, o técnico Roger Machado trocou Dudu e Willian por Moisés e Deyverson. Ainda assim, o goleiro Fabio não foi incomodado. O Cruzeiro soube como administrar a vantagem no marcador e garantiu o segundo triunfo seguido no Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 x 0 PALMEIRAS

Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Data: 30 de maio de 2018 (Quarta-feira)

Horário: 21h45(de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Kleber Lúcio Gil (SC) e Neuza Ines Back (SC)

Cartões amarelos: Thiago Neves e Ariel Cabral (CRU); Willian, Marcos Rocha, Bruno Henrique, Antônio Carlos e Thiago Santos (PAL)

Gol:

CRUZEIRO: Rafael Sóbis, aos 23 minutos do 2º Tempo

CRUZEIRO: Fábio; Edilson, Dedé, Léo e Egídio; Lucas Silva (Ariel Cabral), Romero, Robinho e Thiago Neves (Bruno Silva); Rafael Sóbis e Sassá (Raniel)

Técnico: Mano Menezes.

PALMEIRAS: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luis; Thiago Santos, Bruno Henrique e Lucas Lima (Hyoran); Dudu (Moisés), Keno e Willian (Deyverson)

Técnico: Roger Machado