Marcos Rocha, Jean e Hyoran vão a campo e podem ser relacionados

O técnico Luiz Felipe Scolari comandou o último treinamento antes do clássico contra o Santos na tarde desta sexta-feira. O lateral direito Marcos Rocha, o versátil Jean e o atacante Hyoran estiveram no gramado da Academia de Futebol e podem se relacionados pelo Palmeiras.

Como de costume na gestão de Felipão, os jornalistas acompanharam apenas o aquecimento dos jogadores. Durante os cerca de 10 minutos abertos, a imprensa pôde observar a presença em campo do trio, que, aparentemente recuperado de problemas físicos, trabalhou sem restrições.

Por outro lado, o treinador palestrino tem alguns desfalques certos. Os laterais Mayke e Diogo Barbosa, punidos pelo STJD, estão fora. Assim como o meio-campista Moisés, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Para completar, o atacante Willian sofreu lesão.

Victor Luis será escalado na lateral esquerda, enquanto Jean e Marcos Rocha concorrem por um lugar na direita. Lucas Lima deve jogar na meia e Gustavo Scarpa, na ponta. A presença do Palmeiras apenas no Brasileiro acirra a disputa entre alguns atletas, como Deyverson e Borja.

Uma possível escalação palmeirense para o clássico diante do Santos tem Weverton; Jean (Marcos Rocha), Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luis; Felipe Melo (Thiago Santos), Bruno Henrique e Lucas Lima; Gustavo Scarpa (Hyoran), Dudu e Deyverson.

O confronto entre Palmeiras e Santos está marcado para as 19 horas (de Brasília) deste sábado, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. Com 63 pontos ganhos, o time alviverde lidera o torneio, enquanto a equipe alvinegra tem 46 pontos e figura no sétimo posto.