Bruno Henrique discorda de Cuca e nega favoritismo em clássico

Às 19 horas (de Brasília) deste sábado, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Santos, no Allianz Parque. Em entrevista à Gazeta Esportiva, o experiente técnico Cuca colocou o time alviverde como favorito, visão que o volante Bruno Henrique não compartilha.

“Em clássico, não tem favoritismo. O Santos é um grande time e vem em uma ascensão muito grande no segundo turno, com bons resultados. Precisamos entrar ligados durante os 90 minutos. Sabemos a força do nosso time em casa, mas não somos favoritos”, afirmou Bruno Henrique.

O confronto entre Palmeiras e Santos envolve as duas melhores equipes do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Os comandados do técnico Luiz Felipe Scolari já marcaram 30 pontos em 12 partidas, enquanto os pupilos de Cuca anotaram 25 pontos.

“É um clássico entre dois times que estão muito bem no campeonato. Sabemos que temos uma responsabilidade muito grande de propor o jogo em casa e vencer. É isso que a gente quer e é isso que vamos buscar durante os 90 minutos”, afirmou Bruno Henrique.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Felipão tem uma série de problemas para armar o Palmeiras no clássico diante do Santos. Do time considerado titular, os laterais Diogo Barbosa e Mayke foram punidos pelo STJD, o meio-campista Moisés está suspenso e o atacante Willian, lesionado.

A sete rodadas do final do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras lidera com 63 pontos ganhos. Flamengo (59), Internacional (58) e São Paulo (56) são os principais perseguidores do time alviverde. O Santos (46) figura no sétimo lugar e sonha com a Libertadores.