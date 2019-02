Marcos pede “capricho em jogos que não valem nada” após Palmeiras perder Derby

Os jogadores de Palmeiras e Corinthians ainda deixavam o gramado do Allianz Parque após o Derby deste sábado, vencido pelo Alvinegro, quando o ex-goleiro Marcos já utilizava as redes sociais para se manifestar com o resultado. Conhecido pelo bom-humor, o ídolo Alviverde não deixou de “cornetar” a falta de precisão dos comandados de Felipão durante os 90 minutos, mas alertou que a derrota veio em uma partida “que não vale nada”.

A provocação não foi a primeira do ex-goleiro sobre o Derby deste sábado. Na última quinta-feira, o campeão mundial de 2002 com a Seleção Brasileira brincou com a derrota do Corinthians para o Red Bull publicando uma foto antiga em que aparece com asas, em alusão ao patrocinador do time do interior paulista. “Entendedores, entenderão”, escreveu o ídolo palmeirense.

Neste sábado, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, Palmeiras e Corinthians se enfrentaram no Allianz Parque e o Alvinegro do Parque São Jorge levou e melhor ao vencer por 1 a 0, gol marcado pelo contestado lateral Danilo Avelar ainda no primeiro tempo. Com o triunfo, o Timão chegou aos sete pontos e divide a liderança do Grupo C com a Ferroviária. Já o Verdão segue na ponta do Grupo B com 10 pontos.