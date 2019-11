Mano indica time com Luan, Felipe Melo e Deyverson como titulares

O Palmeiras, ainda com remotas chances de brigar pelo título brasileiro, trabalhou na Academia de Futebol durante a tarde desta quinta-feira. Em preparação para enfrentar o Bahia, o técnico Mano Menezes indicou as presenças do zagueiro Luan, do volante Felipe Melo e do centroavante Deyverson como titulares.

Mano treinou a saída de bola da defesa que deve jogar contra o Bahia contra o integrantes do sistema ofensivo, que marcou sob pressão entre a intermediária e a área. Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo, Diogo Barbosa e Felipe Melo enfrentaram Bruno Henrique, Gustavo Scarpa, Dudu, Zé Rafael e Deyverson.

Ainda com desconforto na coxa direita, o centroavante Luiz Adriano voltou a trabalhar nas dependências internas da Academia de Futebol e não deve ser titular. Já o zagueiro Gustavo Gomez, chamado para defender o Paraguai em dois amistosos, é desfalque certo em Salvador.

Assim, é provável que Luan ganhe mais uma oportunidade de começar uma partida, enquanto Deyverson permanece como titular no comando de ataque. A tendência é que o volante Felipe Melo, amparado por efeito suspensivo, volte no lugar de Thiago Santos. O veterano Ramires treinou normalmente e corre por fora.

Mano Menezes não deu pistas sobre a escalação para o confronto com o Bahia, mas o Palmeiras deve entrar na Fonte Nova com Weverton; Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo (Ramires), Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Zé Rafael e Deyverson.

A seis rodadas do final do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras figura na vice-liderança com 67 pontos ganhos, 11 a menos do que o Flamengo. Já o Bahia, dirigido pelo técnico Roger Machado, contabiliza 43 pontos e detém o nono lugar do torneio nacional.