Mano cita busca por padrão e vê triunfo merecido contra o Avaí

Na visão do técnico Mano Menezes, o triunfo por 2 a 1 sobre o Avaí, alcançado pelo Palmeiras na noite deste domingo, foi merecido. O técnico citou a busca por um padrão de jogo no Campeonato Brasileiro e deixou claro que o período disputado sob chuva intensa na Ressacada não serve como parâmetro.

De cabeça, Deyverson colocou o Palmeiras em vantagem já na etapa complementar. Em pênalti marcado por Wilton Pereira Sampaio com auxílio do VAR, o Avaí empatou com João Paulo. Aos 40 minutos, em novo penal assinalado com ajuda do recurso eletrônico, Gustavo Scarpa definiu.

“Quando veio o aguaceiro, virou outra coisa e o Avaí foi inteligente para simplificar. Assim, erramos e sofremos o gol. Depois, em uma bola espirrada, tivemos o pênalti e construímos a vitória mais em um lance casual do que em uma jogada elaborada. Mas, no total, fizemos o que era possível, o que dá com merecimento a vitória”, disse Mano.

No primeiro tempo, o Palmeiras manteve a posse de bola durante a maior parte do tempo, mas pouco ameaçou o gol adversário e Weverton precisou trabalhar para manter o placar intacto. Em sua entrevista, Mano Menezes falou sobre a busca por um modelo mais eficiente.

“Estamos atrás desse padrão, que é o time ser equilibrado entre tocar bem a bola, controlar o jogo e criar oportunidades. Não adianta nada a gente só ter o controle se não conseguirmos chegar lá na frente, criar chances para marcar gols e construir a vitória”, declarou.

Com 57 pontos ganhos, o vice-líder Palmeiras segue 10 atrás do Flamengo e abre cinco em relação ao Santos. Pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time dirigido por Mano Menezes volta a campo para o clássico contra o São Paulo às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Allianz Parque.