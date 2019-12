Mancha dá adeus a Mattos, pede técnico à la Academia e cobra Melo

Confira este e outros vídeos em

A Mancha Alviverde publicou um longo texto nesta segunda-feira, um dia após as demissões do técnico Mano Menezes e do diretor de futebol Alexandre Mattos. A principal torcida organizada palmeirense pediu a vinda de um treinador com futebol ofensivo e estendeu as cobranças ao volante Felipe Melo.

“Um diretor que chegou com status de Mittos e deixou no elenco muitos micos. Errou muito mais do que acertou. Gastou com jogadores machucados e com qualidade técnica duvidosa”, diz o texto da organizada, crítica ferrenha do diretor de futebol. “Adeus, Mattos”, escreveram.

A Mancha Alviverde classificou o técnico Mano Menezes, demitido após um período de apenas 20 partidas, como “alguém que não deveria ter vindo”. A torcida organizada também atacou o presidente Maurício Galiotte e citou a busca por substitutos para o departamento de futebol.

“Continuaremos fiscalizando e pressionando esse presidente banana. Esperamos que venha um profissional para cuidar do futebol e um treinador com perfil do Palmeiras (lembram das Academias? Time para frente e jogando o fino da bola)”, diz o comunicado.

A Mancha Alviverde quer a contratação de reforços com “perfil Dudu” e deseja ver a dispensa de Marcos Rocha, Luan, Antônio Carlos, Diogo Barbosa, Lucas Lima e Deyverson. Até Felipe Melo, normalmente poupado pela torcida organiza, acabou cobrado.

“Seus créditos se esgotaram. O futebol em campo é de um nível que aceitamos, isto quando não está suspenso (e sempre está quando precisamos). Agora, seu extracampo é da imbecilidade de um Deyverson”, diz o texto, criticando o volante pela foto de seu filho do lado do flamenguista Gabriel.

“Maldita inclusão digital que só faz estrago e envergonha nossa torcida. Quer dizer que uma semana atrás o cara tira sarro do Palmeiras e hoje expõe o seu filho em foto com Gabibost…? Se quiser ir para o seu time do coração, vá embora. Se quiser ir para o Boca ou voltar para Turquia, siga seu caminho”, diz a nota.

Leia o texto publicado pela Mancha Alviverde na íntegra:

“VENCEMOS?

Não existe disputa, pode somar diretor + presidente + jogador… Nada se compara ao amor do torcedor. Mas quem realmente venceu foi a entidade Palmeiras.

Essa vitória contra o Alexandre Mattos teve um valor muito caro: humilhações. E também podemos colocar o “preço” dele:

– 2015: 25 contratações – €11,4 M + R$3,5M

– 2016: 16 contratações – €7,2 M + R$15,5M

– 2017: 15 contratações – €26 M + R$27,5M

– 2018: 8 contratações – €21,2 M + R$2M

– 2019: 12 contratações – €18,5 M + R$27,5 M

Total de 76 contratações – €84,3 M + R$76 M

Ou seja, mais de MEIO BILHÃO de reais!

Ah, nesses “preços” não incluímos os valores pagos de salários para os jogadores que vieram por empréstimo. Muitos machucados e com nenhum retorno esportivo.

MATTOS

A nossa guerra foi travada contra um profissional que, ao colocarmos o peso na balança, era desproporcional. O custo benefício não valeu a pena. Os 3 títulos nacionais em 5 anos é para quem se contenta com pouco e, principalmente, para quem analisa o investimento.

Um diretor que chegou com status de Mittos e deixou no elenco muitos micos. Errou muito mais do que acertou. Gastou com jogadores machucados e com qualidade técnica duvidosa. Pagou fortunas para jogadores que até então ninguém tinha ouvido falar. Não teve critérios nas contratações de treinadores e nas dispensas. Um diretor que vira estrela acaba sumindo no universo de torcedores.

Não precisamos derrotá-lo, será apenas um nome no passado e continuaremos aqui apoiando, torcendo e amando a S. E. Palmeiras.

Adeus, Mattos. Somos a Mancha Verde do Palmeiras!

DEPARTAMENTO DE FUTEBOL

Cícero, Omar e João Paulo, que vieram com Mattos. A data de validade de vocês já expirou. Com um pouco de bom senso, deem adeus.

MANO

Nem vale a pena comentar sobre alguém que nem deveria ter vindo.

Fica pra conta do Mattos, com o aval do Maurício Banana.

A BANANA AMADURECE?

Essa pergunta não precisa de resposta. Maurício Galiotte conseguiu, em 3 anos, demitir 7 treinadores e fechar em déficit financeiro e futebolístico.

O discurso após outra humilhação, a atitude de demitir o diretor que ele disse que não mandaria embora e o treinador que ele acabou de trazer, mostra a faceta de um homem fraco. Esse não podemos tirar, basta acabar o mandato… A nossa sorte é que 2021 é logo ali.

Continuaremos fiscalizando e pressionando esse presidente banana. Esperamos que venha um profissional para cuidar do futebol e um treinador com perfil do Palmeiras (lembram das Academias? Time para frente e jogando o fino da bola).

Só isto que esperamos desse presidente. Contrate dois profissionais capacitados e com perfil do Palmeiras e suma dos holofotes. Não queremos nem lembrar o seu nome. Fique na sua insignificância e covardia. A banana, nesse caso, não amadurece.

ELENCO PERFIL DUDU

Aguerrido, habilidoso, voluntarioso, com disposição, garra e respeito à torcida.

O Dudu transmite outra sintonia dos demais jogadores do Palmeiras. Sim, já o criticamos por não assumir a responsa e até sumir em alguns jogos decisivos. Só que o elenco não acompanha seu ritmo e fica impossível o exército de um homem só vencer sozinho.

O presidente banana comentou de cobrar postura dos jogadores e podemos deixar as coisas às claras:

– Marcos Rocha = vaza do Palmeiras

– Luan e Antônio Carlos = vazem do Palmeiras

– Diogo Barbosa = você é um fracasso e sem alma

– Lucas Lima = sanguessuga sem caráter… Vaza do Palmeiras.

– Deyverson = suma do Palmeiras, aqui não é circo.

E assim vai… A lista é grande e a economia seria excelente com a dispensa de uns 15 jogadores, de Borja até Carlos Eduardo. Temos grossos para todos os gostos.

Ah! Sr. Felipe Melo, seus créditos se esgotaram. O futebol em campo é de um nível que aceitamos, isto quando não está suspenso (e sempre está quando precisamos), agora seu extra-campo é da imbecilidade de um Deyverson. Maldita inclusão digital que só faz estrago e envergonha nossa torcida. Quer dizer que uma semana atrás o cara tira sarro do Palmeiras e hoje expõe o seu filho em foto com Gabibosta? Se quiser ir para o seu time do coração, vá embora. Se quiser ir para o Boca ou voltar para Turquia, siga seu caminho.

Ninguém NUNCA será maior que o Palmeiras.

E nada NUNCA será mais importante ao Palmeiras, do que a sua própria torcida.

Jogadores, presidentes e diretores passam e sempre vão passar!

A torcida não… Estamos aqui e sempre estaremos.

Não tentem lutar contra quem é invencível.

Somos eternos, porque somos herança de uma paixão chamada Palmeiras!

Vai segurandoooooo!

Somos chatos

Somos a Mancha

Amamos o Palmeiras e odiamos todos que não representam a SEP.

Diretoria Mancha Alvi Verde”