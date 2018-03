Mais rápido que Jesus: Fernando marcou gol cinco horas antes do que o ídolo

A vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o Ituano marcou o primeiro gol do jovem Fernando no profissional. Em sua segunda partida oficial vestindo a camisa alviverde, o atacante de 19 anos balançou as redes adversárias aos 34 minutos do segundo tempo ao empurrar a bola para o gol após de cruzamento de Juninho.

Depois da partida, a revelação da base palestrina declarou ser fã de Gabriel Jesus, outro atleta formado pelo Alviverde. Apesar da idolatria pelo camisa 33 do Manchester City, Fernando já superou o centroavante da Seleção Brasileira em um quesito: ele marcou seu primeiro gol no profissional quase cinco horas antes do que Jesus.

O jogador de 19 anos, que foi artilheiro da sua equipe na Copa São Paulo de Futebol com seis gols, precisou de apenas dois jogos (contra o Vitória no Campeonato Brasileiro de 2017 e contra o Ituano no último domingo) e 52 minutos para deixar sua marca no profissional pela primeira vez. Já o camisa 9 do Brasil demorou 11 jogos, 5 horas e 48 minutos em campo e 130 dias (quatro meses e dez dias) no total para balançar as redes pela primeira vez.

Após Fernando conseguir esse feito, o treinador Roger Machado preferiu adotar uma análise sóbria sobre a atuação da promessa do Palmeiras. Contudo, o comandante do Verdão acredita que a joia palestrina irá cada vez mais espaço e corpo para atuar no profissional.

“É importante construir essa campanha nessas condições (classificação adiantada e melhor desempenho na primeira fase) para justamente a gente poder colocar os meninos para jogar e não permitir que a influência dos maus resultados possa interferir no desenvolvimento deles. É assim que funciona, gradativamente, paulatinamente, eles vão ganhando corpo, tendo como base a experiência do time. Gostei muito”, disse Roger Machado depois do triunfo sobre o Ituano.