Inspirado em Gabriel Jesus, Fernando celebra primeiro gol no profissional

A vitória do Palmeiras sobre o Ituano neste domingo garantiu ao Verdão a ponta da classificação geral do Campeonato Paulista. Para o atacante Fernando, porém, o jogo representou muito mais.

Aos 19 anos, Fernando fez apenas sua segunda partida como profissional do Palmeiras, entrando no segundo tempo na vaga do também jovem Papagaio. O atacante, que treina com grupo principal desde o ano passado, foi premiado com o gol que fechou o placar no triunfo por 3 a 0.

“Fico bastante feliz com as coisas que eu venho fazendo desde o ano passado, quando cheguei aqui. Estou ganhando meu espaço e, graças a Deus, no meu segundo jogo como profissional, pude ser feliz ajudando o Palmeiras na vitória”, afirmou.

Já virou praxe entre os atletas das categorias de base do Verdão, que tiveram um desempenho espetacular em 2017, exaltar Gabriel Jesus como exemplo a ser seguido. O atual jogador do Manchester City foi formado no clube e, após dois anos de sucesso, acabou negociado com a Europa.

“Venho acompanhando ele desde a base e se tornou ídolo para todo mundo. Não só para mim, mas para todo o pessoal da base”, completou o atacante, que ainda recebeu elogios de Gustavo Scarpa, que marcou os outros dois gols deste domingo.

“É um período muito especial esses primeiros meses em que você sobe da base para o profissional. Ele, graças a Deus, foi muito feliz na oportunidade que apareceu, aproveitou. Como eu sempre digo, é continuar trabalhando, fazendo a parte dele, sem querer passar por cima de ninguém, esperar o tempo certo. É um menino ainda, que tem muito a crescer dentro do Palmeiras, tenho certeza que com a qualidade e o desempenho nos treinamentos, ainda vai crescer bastante”, disse o camisa 14.

