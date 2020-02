Luxemburgo indica time titular com Ramires, Zé Rafael e Willian

O Palmeiras realizou durante a manhã desta sexta-feira seu último treinamento antes do confronto com a Ponte Preta. Na Academia de Futebol, o técnico Vanderlei Luxemburgo indicou o time titular com Zé Rafael ao lado de Ramires no meio de campo e Willian na linha ofensiva.

O treinador armou o time titular com Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gomez e Victor Luís; Ramires, Zé Rafael e Lucas Lima; Dudu, Willian e Luiz Adriano. Luxemburgo manteve a formação durante toda a atividade, que não pôde ser documentada pela imprensa.

Já a equipe reserva atuou com Jailson; Mayke, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Patrick de Paula, Gabriel Menino e Bruno Henrique; Gustavo Scarpa, Raphael Veiga e Gabriel Veron. O lateral esquerdo uruguaio Matias Viña, que chegou a São Paulo na última quinta, não trabalhou em campo.

Contra a Ponte Preta, a tendência é que o time experimentado por Vanderlei Luxemburgo como titular seja mantido. Em relação ao revés contra o Red Bull Bragantino, o primeiro do Palmeiras na temporada, saem Gabriel Menino e Wesley para as entradas de Zé Rafael e Willian.

O confronto entre Palmeiras e Ponte Preta, válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista, está marcado para as 19h30 (de Brasília) deste sábado, no Estádio Moisés Lucarelli. Com sete pontos ganhos, o time alviverde ocupa o terceiro lugar do Grupo B, atrás de Santo André (9) e Novorizontino (8).