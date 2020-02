Campeão em 1942, compatriota de Viña foi sepultado no túmulo do Palmeiras

O lateral esquerdo Matias Viña será o 20º uruguaio a vestir a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras. Compatriota do jovem ala, Segundo Villadoniga conquistou o histórico título paulista de 1942 e foi sepultado no túmulo oficial do clube alviverde.

Revelado pelo Peñarol, o atacante participou do episódio conhecido como Arrancada Heroica. No primeiro título após mudar de nome de Palestra Itália para Palmeiras, com Villadoniga em campo, o time superou o São Paulo e conquistou o Campeonato Paulista 1942.

Conhecido como “El Architecto” por sua eficiência na construção de jogadas, Villadoniga também foi campeão estadual em 1944. Com 138 jogos e 52 gols de 1942 a 1946, o atacante foi o jogador uruguaio que alcançou maior sucesso pelo Palmeiras.

Após encerrar a carreira como atleta profissional, El Architecto resolveu fixar residência em São Paulo e continuou frequentando o clube social – chegou até a representar a agremiação em torneios de bocha. Falecido em 2006, foi enterrado no túmulo oficial do Palmeiras, localizado no Cemitério do Araçá, perto do Estádio do Pacaembu.

O Palmeiras também brilhou sob o comando de técnicos uruguaios. Ventura Cambon dirigiu o time na Copa Rio 1951, título que rendeu a colocação de uma estrela vermelha acima do símbolo. Humberto Cabelli, por sua vez, comandou o então Palestra Itália no único tricampeonato paulista da história do clube (1932, 1933 e 1934).

Matias Viña, 20º atleta uruguaio a passar pelo Palmeiras, chegou a São Paulo na última quinta-feira para oficializar vínculo até o final de 2024. Pelo clube alviverde, poderá se mirar nas trajetórias de sucesso dos compatriotas Segundo Villadoniga, Ventura Cambom e Humberto Cabelli.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com