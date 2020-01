Após primeira vitória, Luxa faz balanço positivo da Copa Flórida

Com uma vitória de virada sobre o New York City, o Palmeiras encerrou sua participação na Copa Flórida na tarde deste sábado. Na visão do experiente técnico Vanderlei Luxemburgo, o balanço da passagem do clube pelos Estados Unidos é positivo.

“Achei que foi tudo bom. As trocas, os meninos que pude observar mais de perto. Achei que foi muito legal e bem proveitoso”, resumiu o comandante, que manteve o ritmo de pré-temporada e promoveu trabalhos em dois períodos na maioria dos dias da excursão.

“Encaixei a Copa Flórida dentro da minha pré-temporada. Tanto é que trabalhei duro na véspera do jogo. Minha ideia é que essa partida sirva para a de quarta-feira, mas, é claro, queria ganhar. Deixei o time jogar mais 15 minutos para pegar um pouco mais de ritmo”, disse Luxa, de olho na estreia pelo Campeonato Paulista.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

No primeiro jogo pela Copa Flórida, o Palmeiras empatou sem gols contra o Atlético Nacional e, em seguida, ganhou por 10 a 9 nos pênaltis. Neste sábado, em sua despedida do torneio, o time alviverde contou com gols de Lucas Lima e Willian para fazer 2 a 1 no New York City.

“O jogo contra o Atlético Nacional foi muito forte, o time deles é muito bom. Exigiu bastante da gente e esse jogo (contra o New York City), também. Então, acho que, para preparação para as competições, foi muito legal”, reiterou Vanderlei Luxemburgo.

Com a rodagem adquirida na Copa Flórida, o Palmeiras passa a mirar seu primeiro jogo oficial na temporada de 2020. Às 19h15 (de Brasília) desta quarta-feira, na rodada de abertura do Campeonato Paulista, o time alviverde entra em campo para enfrentar o Ituano, no Estádio Novelli Júnior.