Luxa quer vitória nos EUA, mas prioriza preparação para o Paulista

Contra o Atlético Nacional, o técnico Vanderlei Luxemburgo inicia sua quinta passagem pelo Palmeiras às 22h30 (de Brasília) desta quarta-feira, pela Copa Flórida. Experiente, o comandante quer ganhar nos Estados Unidos, mas reitera que a prioridade é a preparação para o Campeonato Paulista.

“Vamos começar com o pé direito. Se Deus quiser, com uma vitória. Mas todo o trabalho é direcionado para nossa temporada, que começa no dia 22, contra o Ituano, pelo Campeonato Paulista. Sorte a todos nós. Vamos contar com vocês (torcedores) já presentes aqui e na estreia contra o Ituano”, afirmou Luxa por meio de vídeo postado no Twitter.

Pela primeira rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Ituano às 19h15 (de Brasília) do próximo dia 22 de janeiro, no Estádio Novelli Júnior. O clube alviverde não ganha o título estadual desde 2008, quando venceu justamente com Luxa.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“É um local maravilhoso para trabalhar, um hotel excelente, o campo de treinamento é excelente”, disse o técnico, sobre a estadia na Flórida. “Não perdemos nenhum dia de treinamento. Trabalhamos forte, duro. Mas o objetivo é chegar inteiro para o campeonato estadual”, reiterou.

O Palmeiras encerra a participação na Copa Flórida às 16 horas deste sábado, contra o New York City. Embora coloque a preparação para o Campeonato Paulista como prioridade, o veterano Vanderlei Luxemburgo deseja retornar dos Estados Unidos com vitórias.

“Os jogos estão dentro da nossa pré-temporada. É muito melhor ter um jogo amistoso, mas que você considera um jogo-treino do que um (simples) jogo-treino, que não acrescenta muita coisa. Então, vamos trabalhar para ganhar. É sempre positivo ganhar, mas essa competição pertence à pré-temporada”, afirmou.