Luxa explica ausências de Scarpa e Matheus Fernandes na estreia do Palmeiras

Gustavo Scarpa e Matheus Fernandes foram ausências no primeiro jogo do Palmeiras em 2020. Mesmo com dois times distintos em cada tempo da partida, Vanderlei Luxemburgo sequer relacionou a dupla para o banco de reservas. Em entrevista após a partida, o treinador confirmou que não escalou os dois porque ambos estão em negociação para sair do clube.

“Existe uma proposta pelo Gustavo Scarpa. Seria irresponsável colocar e ter uma lesão, e uma venda ser cancelada. Tirei ele do coletivo e deixei fora. Não resolvendo a situação, ele volta para dentro do processo. O Matheus parece que já foi mesmo”, revelou.

Gustavo Scarpa tem proposta do Almería, time da segunda divisão do futebol espanhol. O meia de 26 anos chegou em 2018 no Verdão e foi destaque no ano passado, quando terminou como artilheiro do time, ao lado de Dudu, com 13 gols.

Já Matheus Fernandes está muito próximo de acertar a sua ida para o Barcelona. O clube catalão fez uma proposta de sete milhões de euros (R$ 32 milhões) ao Palmeiras pelo volante de 21 anos. O jogador chegou para a temporada passada no clube, mas foi pouco utilizado tanto por Felipão, quanto por Mano Menezes. Foram apenas 12 jogos e um gol marcado.

Ambos eram cotados para serem titulares com Luxemburgo nesta temporada, mas devem acabar negociados. O treinador iniciou a sua quinta passagem pelo Palmeiras contra o Atlético Nacional, da Colômbia, na estreia pela Copa Flórida. Depois do 0 a 0 no tempo normal, o Verdão venceu nos pênaltis.

