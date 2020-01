Palmeiras encaminha venda de Matheus Fernandes para o Barcelona

Matheus Fernandes deve estar de saída do Palmeiras. Na noite desta terça-feira, o Barcelona ofereceu sete milhões de euros (R$ 32 milhões) pelo volante de 21 anos. Caso o jogador complete algumas metas, o acordo entre os clubes ainda prevê um bônus ao Verdão.

Matheus segue com a delegação do Palmeiras, que está em Orlando, nos Estados Unidos, para disputar a copa Flórida. No entanto, a informação é que o atleta não atuará mais pelo clube.

O volante sequer participou do treinamento desta terça-feira. Enquanto Vanderlei Luxemburgo trabalhou com Patrick de Paula na posição, Matheus Fernandes fez um trabalho separado do grupo.

Em sua primeira oferta, o Barcelona ofereceu seis milhões de euros (R$ 27 milhões) por Matheus Fernandes, além de bônus por metas atingidas pelo atleta, modelo considerado insuficiente pelo Palmeiras para fechar a transferência.

Revelado pelo Botafogo, Matheus Fernandes estreou como profissional em 2016 e foi contratado pelo Palmeiras no final de 2018, com vínculo até dezembro de 2023. Apesar do status de promessa, ele disputou apenas 12 partidas no ano passado e marcou um gol.

