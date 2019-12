Leila justifica pedido por fim de reclamações e aceita cobranças

A verdade sempre, cobranças fazem parte do nosso dia a dia. pic.twitter.com/K8eVcyOGzl — Leila Pereira (@lpconselheira) December 29, 2019



Otimista em relação a 2020, Leila Pereira vem procurando transmitir sua sensação à torcida por meio de vídeos postados nas redes sociais nos últimos dias. Neste domingo, um dia depois de pedir o fim das reclamações, a proprietária da Crefisa procurou justificar a posição e reiterou que aceita cobranças dos palmeirenses.

“Ontem, eu gravei um vídeo para vocês, dizendo para ter um pouco mais de paciência, para não reclamar. Por quê? Mudanças estão ocorrendo, vocês estão vendo. Comigo, como é sempre papo reto, jamais vou dizer que o torcedor não tem o direito de cobrar”, afirmou Leila Pereira.

“Aliás, é um direito universal do torcedor fazer cobrança, porque só com a cobrança o administrador sai da área de conforto e é assim que a gente vai para a frente. Não é? Com cobrança, com pessoas dizendo: ‘Olha, não é por esse lado, é por esse lado’. Eu acredito muito na cobrança. Então, é direito, sim, do torcedor cobrar sempre”, afirmou.

Com mais de 500 mil seguidores em suas redes sociais, a própria Leila Pereira vem observando a cobrança dos torcedores na Internet após uma temporada sem títulos, principalmente em relação a reforços. Até o momento, o Palmeiras ainda não anunciou novas contratações para seu elenco em 2020.

“O que peço é um pouco de paciência agora. Muitos dos meus seguidores andam reclamando. Reclamando de quê? O passado, passou. Vamos olhar para a frente. Temos que ser sempre otimistas e atentos. Quando for para reclamar, a gente reclama junto. Mas vamos esperar, que ano que vem vai ser muito melhor”, apostou.