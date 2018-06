Lucas Lima projeta volta por cima: “Vou ser campeão no Palmeiras”

Após uma série de partidas em baixa, Lucas Lima perdeu a posição de titular no Palmeiras. Principal contratação do clube alviverde, o meia negou a possibilidade de deixar o Palestra Itália na janela de transferências e projetou a própria recuperação após a Copa do Mundo da Rússia.

“Estou muito feliz e não é o momento de sair. Não vou desistir, vou ser campeão com a camisa do Palmeiras. Foi para isso que vim, pela torcida, pelo estádio, pela estrutura. Vou dar a volta por cima e dar alegrias. Junto com a equipe, decolar no Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil”, disse Lucas Lima ao Esporte Interativo.

Escalado como titular pelo técnico Roger Machado, o meia iniciou a temporada de forma bem-sucedida no Campeonato Paulista, mas caiu de rendimento nas últimas partidas. De acordo com Lucas Lima, a perda de terreno não tem a ver com eventuais problemas particulares.

“É uma fase mesmo. Comecei o ano muito bem e, às vezes, parece que tudo que estava se encaixando para de encaixar. Continuo trabalhando e respeito a decisão do professor Roger quando quer me substituir. Também sei o que posso render. Nesses momentos, é trabalhar. Não tem segredo”, declarou.

Diferentemente do que fazia pelo Santos, em que jogava vindo de trás, Lucas Lima no Palmeiras deve atuar atrás dos volantes adversários, a pedido do técnico Roger Machado. Empenhado em se adaptar à função, o meia manteve o otimismo ao falar sobre o assunto.

“Procuro me adaptar da melhor forma possível e ele (Roger) tem me dado confiança. É claro que, quando você não vive um bom momento, acaba perdendo um pouco a confiança. Mas eu venho trabalhado forte e ele está me elogiado nos treinamentos. Então, tenho tudo para voltar depois dessas pequenas férias e dar alegrias”, declarou.