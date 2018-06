Hyoran celebra seu auge no Palmeiras e quer voltar da Copa com “força total”

O resultado não foi o esperado na última partida do Palmeiras antes da parada para a Copa do Mundo, em empate com o Flamengo por 1 a 1 no Allianz Parque. Mas para quem chegou a marca de três jogos seguidos como titular após quase não ser utilizado em 2017, sempre é motivo para comemorar.

“Para mim, em especial, o primeiro semestre foi um período bastante positivo, acredito que seja o meu melhor momento aqui. Só nesses meses já joguei quase o dobro do que o ano passado, marquei mais gols, dei mais assistências e, de fato, fui mais efetivo nos jogos. Além disso, fiz minha estreia na Libertadores, joguei Copa do Brasil e participei de partidas decisivas. Resumindo, foram bons momentos que me fazem querer muito mais. Espero que o segundo semestre seja ainda melhor, com títulos e conquistas. Sei que temos capacidade para isso”, avaliou.

Nesta temporada, o meia de 25 anos soma 12 jogos, com dois gols marcados e duas assistências. Já em 2017, foram apenas sete duelos, com um tento anotado. De folga até o dia 25 deste mês por conta da Copa do Mundo, Hyoran comemora o período de descanso para voltar ainda melhor.

“A equipe teve uma sequência intensa de jogos e essa pausa veio em boa hora. Vou aproveitar para descansar e curtir os dias de folga ao lado da minha família. Com a correria de jogos e viagens, fica difícil dar atenção para todos. Agora é relaxar um pouco o corpo e a mente para voltar com força total no restante do ano, que será um período de decisões”, concluiu.

