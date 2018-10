Liberados, Mayke e Diogo Barbosa participam de treino na Academia

Em preparação para o confronto com o Grêmio, o Palmeiras trabalhou na Academia de Futebol durante a tarde desta sexta-feira. Os laterais Mayke e Diogo Barbosa, liberados para o confronto com o adversário gaúcho, estiveram no gramado do centro de treinamento.

Como de costume na gestão do técnico Luiz Felipe Scolari, a imprensa pôde acompanhar apenas o aquecimento dos jogadores antes de deixar a Academia de Futebol. Durante o curto período de treino aberto, foi possível ver os dois laterais em campo.

Mayke e Diogo Barbosa, expulsos contra o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil, foram suspensos por dois jogos pelo STJD. No entanto, o Palmeiras conseguiu efeito suspensivo para os laterais, que poderão atuar normalmente contra o Grêmio. O ala canhoto, aparentemente, está recuperado de pancada no tornozelo direito.

O zagueiro Gustavo Gomez, por sua vez, participou de um período de atividades na seleção paraguaia sob o comando do técnico Juan Carlos Osório. O defensor estrangeiro ainda pode chegar São Paulo a tempo de ser relacionado para o confronto com o Grêmio.

O técnico Luiz Felipe Scolari tem alguns desfalques para administrar. O lateral esquerdo Victor Luis e o volante Felipe Melo precisam cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, enquanto o centroavante Miguel Borja está a serviço da seleção colombiana e o lateral direito Marcos Rocha se recupera de lesão.

O confronto com o Grêmio está marcado para as 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Pacaembu, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras deve entrar com Weverton; Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena (Gomez) e Diogo Barbosa; Thiago Santos (Lucas Lima), Bruno Henrique e Moisés; Dudu, Willian e Deyverson.