Palmeiras repete 2010 e volta a virar ano sem reforços

Conhecido por ser agressivo no mercado de transferências, o Palmeiras encerrou 2019 sem nenhum reforço. Acostumada com “presentes de natal”, a torcida palmeirense não virava o ano sem reforços desde 2010.

Naquele ano, o Verdão não anunciou nenhuma contratação após o término do Campeonato Brasileiro. Thiago Heleno foi o primeiro reforço para o ano de 2011, mas chegou já em janeiro.

De lá pra cá, pelo menos um atleta chegou para reforçar o elenco alviverde em novembro ou dezembro. No último mês de 2012, o primeiro a ser anunciado foi o lateral-esquerdo Juninho, que chegou do Figueirense. No ano seguinte, ainda em novembro, o ala-direito Ayrton foi contratado junto ao Coritiba. Já em 2013, o primeiro reforço do Verdão foi o atacante Rodolfo, enquanto em 2014 foi o volante Amaral.

A partir de 2015, o Palmeiras passou a ser ainda mais agressivo no mercado antes da virada de ano. Vagner e Roger Carvalho foram os primeiros a serem anunciados, mas o Verdão virou o ano com Rodrigo, Erik, Moisés e Guerra como reforços.

Em 2016, a diretoria alviverde contratou acertou com Keno em outubro, Raphael Veiga em novembro e Michel Bastos no último dia do ano. Em 2017 Diogo Barbosa e Lucas Lima foram os primeiros a serem anunciados. Já em 2018, Zé Rafael foi a primeira novidade no elenco.

A ausência de reforços pode ser uma postura diferente com a chegada do novo diretor de futebol Anderson Barros. Ex-Botafogo, o dirigente chegou ao fim do ano passado para substituir Alexandre Mattos.

Se o Palmeiras virou a temporada sem nenhum reforço, não faltaram despedidas no elenco do Verdão. Deixaram o clube o goleiro Fernando Prass (não renovou contrato), os zagueiros Edu Dracena (se aposentou e é o novo assessor técnico do clube) e Antônio Carlos (emprestado ao Orlando City), o volante Thiago Santos (vendido ao FC Dallas), o atacante Henrique Dourado (retornou para a China) e o centroavante Borja (emprestado ao Junior Barranquilla).