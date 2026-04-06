Leila rebate reclamações do Bahia contra arbitragem e alfineta rivais em reunião sobre liga

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, rebateu as reclamações do Bahia sobre a arbitragem na vitória por 2 a 1 no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Rogério Ceni e o zagueiro David Duarte reclamaram do lance do segundo gol palmeirense na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). A mandatária disse que as críticas são apenas desculpas pelo resultado.

"Com o Palmeiras é sempre assim. Todas as vezes que o Palmeiras vence um jogo, tem escândalo, é arbitragem, sempre tem uma como um porquê. Vencemos um jogo difícil e não houve influência nenhuma da arbitragem. Já falei diversas vezes que a presidente do Palmeiras não reclama de arbitragem", disse.

"Na final da Libertadores, nós tivemos uma falta gravíssima, que nós entendíamos que era motivo de expulsão. A presidente em nenhum momento reclamou do resultado. Eu me recolhi. Quando o Palmeiras ganha, sempre tem uma desculpa. E ontem, vencemos um jogo difícil e não houve influência nenhuma da arbitragem", seguiu.

Outro ponto abordado por Leila foi a diferença de tratamento em relação às punições aplicadas a treinadores, dirigentes e jogadores. Ela citou diretamente o técnico Abel Ferreira, que costuma ser advertido à beira do campo pelas críticas à arbitragem.

"O meu treinador reclama em campo e é punido, toma cartão, não participa do próximo jogo, pode ser julgado pelo STJD. E os dirigentes que reclamam e não acontece nada? E treinadores que reclamam em entrevista e não acontece nada? Isto é injusto, meu treinador reclama, mas é punido. Queria que tivesse punição para dirigentes que desrespeitam a arbitragem, jogadores que desrespeitam em entrevista. As coisas deveriam ser mais igualitárias", questionou.

Leila cutuca rivais

Presente na reunião da CBF para a criação de uma liga de futebol no Brasil, a mandatária alfinetou seus rivais ao criticar a postura de alguns deles nas decisões que devem ser tomadas em conjunto.

"O Palmeiras sempre caminha na posição de valorizar a competição. Sempre na posição de que o Palmeiras não joga sozinho, não é o centro do universo, não é o Real Madrid do Brasil, nem das Américas. Tem outros clubes que se acham o Real Madrid, pode até ser, mas da Shopee", alfinetou.

"Mas para chegar lá, precisa botar os pés no chão e se conscientizar de que ninguém é maior do que ninguém. Todos nós precisamos um dos outros. Essa sempre foi a mentalidade do Palmeiras, pelo menos dessa presidente. Nunca achei que o Palmeiras fosse maior do que qualquer outro clube. Preciso dos outros clubes, não jogamos sozinhos", finalizou.