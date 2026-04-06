Autor do gol do Bahia, David Duarte dispara contra arbitragem após derrota: "Nos roubou"

Neste domingo, o Palmeiras venceu o Bahia por 2 a 1, na Fonte Nova, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do gol do Bahia, o zagueiro David Duarte criticou a atuação de Lucas Casagrande e afirmou que o árbitro "roubou" a equipe baiana.

⌛ Em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, Tricolor sofre gol no final em lance alvo de muita reclamação e amarga revés diante do Palmeiras: 2 a 1. Time agora ocupa 5º lugar e voltará a campo sábado, contra o Mirassol, fora de casa. #BBMP pic.twitter.com/qS3LuA5mGW — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) April 6, 2026

O lance

No lance do segundo gol do Palmeiras, marcado por Santiago Ramos Mingo (contra) aos 43 minutos do segundo tempo, o Bahia reclamou muito de um empurrão de Gustavo Gómez em David Duarte na jogada. O árbitro Lucas Casagrande chegou a ouvir o VAR, mas não foi ao monitor e validou o gol do Alviverde.

"A reclamação com a arbitragem eu acho que é nítido, né? Vocês tem as câmeras, o replay. O próprio Gómez dentro de campo disse que teve o toque e o juiz não deu com ajuda do VAR. Fica difícil. O time está de parabéns pela entrega e pelo jogo. Infelizmente o juiz veio aqui e nos roubou na nossa casa. Agora é descansar e recuperar para o próximo jogo. Feliz pelo gol, mas não adiantou nada marcar o gol. Perdemos igual", disparou David.

Próximo jogo do Bahia

Jogo : Mirassol x Bahia

: Mirassol x Bahia Competição : Campeonato Brasileiro (11ª rodada)

: Campeonato Brasileiro (11ª rodada) Data e hora : 11 de abril de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

: 11 de abril de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília) Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

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