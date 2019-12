Leila prevê ano brilhante para o Palmeiras e diz: “Para de reclamar!”

A empresária Leila Pereira, proprietária da Crefisa/FAM e conselheira do Palmeiras, vem postando vídeos em tom otimista por meio de seus perfis em redes sociais nos últimos dias. Neste sábado, ela previu um ano de sucesso para o clube em 2020 e fez um pedido aos torcedores.

“Vamos caminhando, gente. Para de reclamar! Vamos tocar a bola para a frente! Eu tenho certeza absoluta que, no ano que vem, a vida vai ser outra, sabe? O pessoal reclama de qualquer jeito! Não é? Vamos parar com isso. Tenho certeza que vamos ter um ano brilhante”, afirmou.

Na última sexta-feira, posicionada diante de um muro com flores, Leila Pereira gravou outro vídeo para manifestar confiança no futuro e, nos comentários, alguns torcedores cobraram reforços. Até o momento, o Palmeiras ainda não anunciou contratações para 2020.

“Estamos trabalhando. Todos nós. Vocês também, torcedores. A grande força que nosso time tem vem dos nossos milhões de torcedores. Então, vamos acreditar. Vamos acreditar no trabalho, vamos acreditar que todos nós aprendemos com os erros e é assim que o Palmeiras vai trabalhar. Vamos confiar. Avante, Palestra!”, disse.

A despeito do alto investimento no elenco, o Palmeiras passou em branco nesta temporada e ainda perdeu o vice-campeonato brasileiro para o Santos. Para 2020, o clube será mais discreto no mercado em comparação com os anos anteriores e planeja aproveitar os talentos das categorias de base, antes desprezados.