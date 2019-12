Leila posta vídeo em tom otimista, e palmeirenses cobram reforços

Sempre com os pés no chão mas sem perder o otimismo!💚💚 pic.twitter.com/cETxAt73ao — Leila Pereira (@lpconselheira) December 27, 2019

A empresária Leila Pereira, proprietária da Crefisa/FAM e conselheira do Palmeiras, fez postagem em tom otimista em suas redes sociais nesta sexta-feira. Nos comentários, os torcedores alviverdes, já ansiosos, cobraram a contratação de reforços para a próxima temporada.

“Sempre com os pés no chão, mas sem perder o otimismo!”, escreveu Leila Pereira. “Que 2020 seja um ano muito satisfatório para todos nós. Tenho certeza que 2020 será muito melhor. Não tenho dúvida!”, disse a empresária no curto vídeo publicado no Twitter.

Diante da postagem da conselheira palmeirense, um torcedor pediu: “Compra alguém pra ajudar o Dudu”. Outro cobrou: “Pelo Amor de Deus, cadê as contratações?”. Houve quem pediu o retorno de Valdivia e quem criticou clube e patrocinadora: “Estão muito parados!”.

O Palmeiras, agressivo no mercado nas últimas temporadas, deve ser mais discreto na formação do elenco para 2020 e ainda não anunciou a chegada reforços. O clube alviverde planeja ainda utilizar os talentos formados em suas categorias de base, antes desprezados.