Desejado por Olímpia e Junior, Borja tem futuro incerto para 2020

O centroavante Miguel Borja, em baixa no Palmeiras, tem futuro incerto na próxima temporada. Desejado pelo paraguaio Olímpia e pelo colombiano Junior Barranquilla, o jogador e seu estafe vêm negociando com os dois clubes, mas ainda não definiram a situação.

“Falaram comigo do Olímpia há um mês e estão surgindo outras opções. Tem o Junior e outra na Argentina. Estou analisando com minha família, tratando de tomar a melhor decisão”, declarou centroavante, disposto a deixar o Palmeiras, em entrevista à rádio ABC Cardinal, do Paraguai.

O Olímpia chegou muito perto de estabelecer um acordo para contar com Miguel Borja por empréstimo, mas ganhou a concorrência do Junior Barranquilla, time do coração do centroavante. Embora tenha perdido terreno, a tradicional equipe paraguaia ainda está no páreo.

“Acabo de falar com o presidente do Palmeiras e me disse que o Olímpia segue em contato com eles. A prioridade da minha família é voltar à Colômbia, mas eu não fecho a porta para nenhuma possibilidade”, disse Borja, que sempre manifestou o desejo de defender o time do coração.

“Sou torcedor do Junior, mas dependo do que possa conversar com minha família. A inclinação é de voltar à Colômbia e eles também decidem. Estiveram muitos anos fora do país e se apresentou a chance de retornar. Estamos analisando. Estou disposto ao que Deus coloque no caminho”, disse Borja.

Contratação mais cara da história do Palmeiras, o centroavante chegou com status de estrela em 2017 e firmou contrato até 2021, mas já considera seu ciclo encerrado. Em 112 partidas, Miguel Borja marcou um total de 36 gols – nesta temporada, apagado, anotou apenas seis vezes em 25 confrontos.