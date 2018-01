Keno e Moisés participam de treino em campo na Academia de Futebol

O Palmeiras encerrou na manhã deste sábado a preparação para enfrentar o Botafogo-SP, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O atacante Keno, recuperado de amigdalite, e o meio-campista Moisés, em cronograma especial de pré-temporada, participaram dos trabalhos no gramado da Academia de Futebol.

Colocado durante o segundo tempo do confronto com o Santo André, Keno marcou o terceiro gol do Palmeiras. O atacante ficou fora das atividades de sexta-feira, mas trabalhou sem restrições neste sábado e deve ser relacionado para o duelo com o Botafogo-SP.

Moisés, por sua vez, ganhou um calendário diferenciado de preparação do departamento médico palmeirense. O meio-campista treinou normalmente e em tempo integral na manhã deste sábado, mas ainda não tem condições para fazer sua estreia na temporada.

O elenco comandado pelo técnico Roger Machado treinou sem a presença da imprensa. De acordo com o Palmeiras, os titulares no recente triunfo sobre o Santo André deram sequência ao processo de recuperação. Além do recovery na fisioterapia, fizeram piscina gelada e massagens.

Apenas os reservas foram a campo e, sob o comando do treinador, colocaram em prática atividades técnicas e trabalhos para aperfeiçoar bolas aéreas. O atacante Deyverson, com uma fissura em um dos ossos do pé direito, será desfalque de seis até oito semanas.

O confronto entre Palmeiras e Botafogo-SP está marcado para as 17 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Santa Cruz. A equipe de Ribeirão Preto busca a reabilitação, já que na primeira rodada do Campeonato Paulista perdeu por 2 a 0 do Bragantino, fora de casa.