Deyverson sofre lesão e desfalca o Palmeiras por até dois meses

O atacante Deyverson vai desfalcar o Palmeiras por até dois meses, de acordo com a previsão dos médicos do Verdão. O prazo da recuperação do jogador é entre seis e oito semanas. O atleta tem uma fissura no pé, sofrida em treinamento na última sexta-feira. A assessoria de imprensa do Alviverde divulgou os resultados neste sábado.

Deyverson acabou deixando o treinamento mais cedo, na companhia do médico Gustavo Maglioca, pois não conseguia apoiar o local machucado.

O atacante esteve no banco de reservas na vitória por 3 a 1 contra o Santo André, na estreia do Campeonato Paulista. O jogador é o reserva imediato de Borja, titular da posição. O Palmeiras de Roger Machado volta a campo neste domingo contra o Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.