Keno crê em sucesso de amigo Valentim como técnico do Palmeiras

Escalado como titular por Alberto Valentim no confronto com o Atlético-GO, Keno correspondeu e brilhou com três assistências em Goiânia. O atacante de 28 anos, destaque do Palmeiras no domingo, confia no sucesso do treinador interino no Campeonato Brasileiro.

Integrante da comissão técnica permanente do Palmeiras desde 2014, Alberto Valentim tem sua quinta experiência como interino. Com um retrospecto de sete vitórias, um empate e três derrotas na função, ele conta com o respaldo dos atletas do elenco.

“O Alberto vai se dar muito bem no Palmeiras, porque conhece os jogadores pelo trabalho que já vinha fazendo com o Cuca. Acho que isso vai facilitar muito”, afirmou Keno, uma vez que Valentim costumava comandar alguns treinos durante a gestão do antecessor. “É um treinador amigo, que está sempre conosco”, afirmou o atleta.

A ascensão de Alberto Valentim no Palmeiras coincide com o período em que Fabio Carille e Jair Ventura conduzem trabalhos consistentes por Corinthians e Botafogo, respectivamente. Questionado se o palmeirense pode ser mais um interino efetivado com sucesso, Keno assentiu.

“Pode, sim. Ainda mais com o nosso grupo. Temos a maior confiança no Alberto. Assumindo o Palmeiras depois de uma derrota e um empate, havia muito peso em cima dele. Se perdêssemos (do Atlético-GO), ficaria sobrecarregado. Por isso, nos unimos pela vitória. Vai dar tudo certo até o final do Brasileiro”, apostou Keno.

Substituído por Erik no segundo tempo da vitória contra o Atlético-GO, o atacante teve apenas cãibras e não será problema para a sequência do Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira, ao lado dos outros titulares, ele realizou trabalhos regenerativos na Academia de Futebol.

Com 47 pontos ganhos, 11 a menos que o Corinthians, o Palmeiras ocupa a quarta colocação do torneio nacional. Às 20 horas (de Brasília) desta quinta-feira, pela 29ª rodada, o time alviverde volta a campo para encarar a Ponte Preta, no Estádio do Pacaembu.